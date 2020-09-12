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مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ترامب يعلن اتفاق البحرين وإسرائيل على التطبيع وكوشنر يؤكد ان الاتفاق يشمل فتح سفارتين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 12 سبتمبر 2020 01:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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