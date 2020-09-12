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أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً

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أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً
دعت أفراد المجتمع إلى التعاون والتصدّي لجميع الممارسات المخالفة

أمانة الشرقية تنفّذ 464 جولة رقابية.. وتعقّم وتطهّر 854 موقعاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 464 جولة رقابية، وأعقبتها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "25" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و"4" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "854" موقعاً، باستخدام "151548" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "446" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "6873" طناً من النفايات، وإزالة "2984" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "8804" أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت "الأمانة" استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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