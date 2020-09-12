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"الكروز" تعود بإغراءات مؤثرة "دياب والمهندس" والنتيجة نفاد تذاكر الـ 10 آلاف ريال

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"الكروز" تعود بإغراءات مؤثرة "دياب والمهندس" والنتيجة نفاد تذاكر الـ 10 آلاف ريال "الكروز" تعود بإغراءات مؤثرة "دياب والمهندس" والنتيجة نفاد تذاكر الـ 10 آلاف ريال
عبر مساريْن إلى تبوك

تبدأ من جديد سفينة "سيلفر سبيريت" وهي سفينة الرحلات السياحية "الكروز" جولاتها البحرية، يوم الأحد 13 سبتمبر 2020، في أولى رحلاتها بعد الرحلة الأولى التي لم تكتمل بسبب اكتشاف حالة إيجابية مصابة بكورونا وبعد التعقيم الكامل، وعلى مدار 4 ليالٍ، تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر محطة ينبع عند شاطئ الرأس الأبيض إلى تبوك ثم العودة.

وتواصلت "سبق"، مع الشركة التي أكدت أن هناك مفاجآت عديدة تنتظر الضيوف، وقد نفدت تذاكر رحلة 13 سبتمبر التي تستضيف المطرب المصري ؛ واقتربت تذاكر 17 سبتمبر التي تستضيف المطرب ماجد المهندس؛ من النفاد ووصلت قيمة التذاكر إلى 10 آلاف ريال.

ويشمل برنامج الرحلة حفلات فنية وأنشطة بحرية غوص وصيد وسباحة وغيرها من أنشطة ترفيهية متنوّعة على متن السفينة، وأيضاً استكشاف جمال الطبيعة في جزر البحر الأحمر.سفينة الرحلات السياحية الكروز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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