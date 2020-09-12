في لفتة إنسانية.. الداخلية توافق على التماس أحد السجناء لحضور تشييع جثمان والدته

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وافقت وزارة الداخلية على الالتماس المقدم، لخروج (أحد نزلاء سجن مركز شرطة دير مواس بالمنيا)، من محبسه لتشييع جنازة والدته بمدافن العائلة بدائرة المركز؛ حيث تم السماح للسجين المذكور بحضور مراسم تشييع الجنازة وإعادته.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة، وذلك من خلال التأهيل النفسي والاجتماعي لكافة نزلاء السجون.

وعاد لمحبسه عقب تلقى واجب العزاء، وقد لاقى ذلك استحسان أهليته والمواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة لوزارة الداخلية.