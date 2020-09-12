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الصحة: 100 جنيه رسوم دخول المستشفيات النفسية

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الصحة: 100 جنيه رسوم دخول المستشفيات النفسية الصحة: 100 جنيه رسوم دخول المستشفيات النفسية

مصراوي Masrawy

11:45 ص السبت 12 سبتمبر 2020


كتب - أحمد جمعة:
قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحديد رسوم دخول الحالات بمستشفيات الصحة النفسية بـ 100 جنيه عن كل حالة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الوزاري، الذي حمل رقم 567 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012، النص التالي: "يحصل رسم دخول بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه بواقع 100 جنيه عن كل حالة".

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