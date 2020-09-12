أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

حصري.. روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا

Print
مواضيع متعلقة
بظل مخاوف النقص.. إليك نظرة لوراء كواليس صناعة لقاح كورونا

بظل مخاوف النقص.. إليك نظرة لوراء كواليس صناعة لقاح كورونا

كيف يمكن لعلم الأورام الدقيق أن يغير تمامًا طريقة القضاء على السرطان؟

كيف يمكن لعلم الأورام الدقيق أن يغير تمامًا طريقة القضاء على السرطان؟

"اطبخ لبيروت".. حفلات عشاء خيرية في دبي هدفها إغاثة متضرري انفجار بيروت

"اطبخ لبيروت".. حفلات عشاء خيرية في دبي هدفها إغاثة متضرري انفجار بيروت

شريحة دماغ قد تغير حياة البشر.. تعرف على "نيورالينك" في "ثوان تقنية"

شريحة دماغ قد تغير حياة البشر.. تعرف على "نيورالينك" في "ثوان تقنية"

شبكة عيون الإخبارية