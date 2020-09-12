"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين

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مصراوي Masrawy

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، معرض "مختارات من الفن الأوروبي" بمجمع الفنون بالزمالك، مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين والنقاد.

ويُعد المعرض هو النسخة الخامسة من سلسلة معارض "كنوز متاحفنا" التي تبنتها الإدارة المركزية لمراكز الفنون برئاسة داليا مصطفى منذ إعادة افتتاح قصر عائشة فهمي، منتصف 2017، وسيستمر العرض حتى 31 أكتوبر المقبل.

وحول المعرض قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "تستمر معارض كنوز متاحفنا في إبهار ودهشة المتخصصين والجمهور عبر عروض احترافية تم تخصيصها للكشف عن روائع وكنوز مقتنيات المتاحف الفنية المصرية".

وأضاف سرور: "مع تعدد الرسائل من وراء هذه السلسلة من المعارض، إلا أن الأجيال الجديدة تأتي في مقدمة المستهدفين ليتعرفوا على جانب مهم وحيوي لدور مصر في الحفاظ على التراث الإنساني امتدادًا لإسهامها التاريخي في الميراث الحضاري العالمي".

من جانبه قال الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، إن العرض يضم أكثر من 100 عمل فني من مقتنيات متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل، وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا)، وهو بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التي سادت أوروبا فى تلك الفترة الزمنية والربط بينها ويُعد عرضًا استثنائيًا.

أما أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض، قال إن المعرض يعد اللقاء الخامس من سلسلة "كنوز متاحفنا" التي تقام في رحاب مجمع الفنون، وهو أمر يؤكد مكانة مصر وريادتها في اقتناء أهم الأعمال الفنية لأشهر الفنانين والمُبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "الجولة تُلقي الضوء على مجموعة مهمة من المقتنيات المتحفية لنخبة من كبار الفنانين الأوروبيين يُعد كثير منهم رواداً في سجل الحركة التشكيلية العالمية".