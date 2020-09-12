أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

Print
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار
أكد أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا للبلاد داخليًّا وخارجيًّا

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

كشف وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين و"إسرائيل" يُعد إجراء سياديًّا، ويمثل موقفًا شجاعًا، يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين داخليًّا وخارجيًّا، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر مظاهر النماء والازدهار.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، فقد أوضح آل خليفة أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان، ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.البحرين إسرائيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

شبكة عيون الإخبارية