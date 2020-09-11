أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالذخيرة الحية.. تصعيد تركي جديد شرقي المتوسط وطرح بلا شروط!

Print
بالذخيرة الحية.. تصعيد تركي جديد شرقي المتوسط وطرح بلا شروط! بالذخيرة الحية.. تصعيد تركي جديد شرقي المتوسط وطرح بلا شروط!
فيما يترقب كثيرون تمديد مهمة سفينة "أوروتش" التي تنتهي مهامها غداً

بالذخيرة الحية.. تصعيد تركي جديد شرقي المتوسط وطرح بلا شروط!

أعلنت تركيا عزمها إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرقي المتوسط في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر، بالتزامن مع تأكيدها الاستعداد لطرح الحوار من دون شروط مسبقة لحل النزاع شرقي المتوسط ، وفق "سكاي نيوز عربية"..

وفي الوقت ذاته، يترقب كثيرون تمديد تركيا مهمة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" شرقي المتوسط، حيث تنتهي مهامها، السبت، وفق آخر إشعار أطلقته تركيا.

وجاء الإعلان عن المناورات البحرية عقب قمة أوروبية سباعية، جاء في إعلانها الختامي تهديد بالعقوبات، في حال استمرار تركيا بتحركاتها شرقي المتوسط.

ووصفت أنقرة القمة السباعية الأوروبية، التي جمعت الدول المتضررة من ممارسات التركية، بـ"التحيز"، وذلك بعد أن حذرها القادة الأوروبيون من فرض عقوبات عليها، في حال عدم توقف أنشطتها التنقيبية شرقي المتوسط.

وفي الوقت ذاته، فإن أنقرة أعربت عن انفتاحها للقيام بمحادثات "غير مشروطة مع اليونان"، قبل أن تعلن عن المناورات العسكرية الجديدة.

من جانبها، تواصل قطع من البحرية اليونانية تحركاتها بالقرب من جزيرة ميس أو كاستيلوريزو، القريبة من أنطاليا التركية.

يذكر أنه في حال إقرار أوروبا العقوبات على تركيا في القمة المقبلة التي ستعقد في 24 و25 سبتمبر الجاري، فإنها ستشمل الاقتصاد والتجارة وخفض مساعدات مالية مقررة لأنقرة، بالإضافة إلى بحث وقف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أخر النهار| محمد الباز| الحكومة تنشر مستندات تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء بمراحلها

أخر النهار| محمد الباز| الحكومة تنشر مستندات تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء بمراحلها

لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة

لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

رئيس الوزراء: الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن مخالفات البناء ولكن | #من_مصر

رئيس الوزراء: الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن مخالفات البناء ولكن | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية