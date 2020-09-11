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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 23 مشروعًا في 12 منطقة

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"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 23 مشروعًا في 12 منطقة "سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 23 مشروعًا في 12 منطقة
تتميز بتكامل البنية التحتية ووجود المسطحات الخضراء والمنشآت الترفيهية

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث شمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي 23 مشروعاً في 12 منطقة؛ إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، الجواء، البدائع) في القصيم، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران، وأخيرًا مشروع المخواة في منطقة الباحة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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