أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش الاردني يصدر بيانا حول انفجار الزرقاء .. تفاصيل

Print
الجيش الاردني يصدر بيانا حول انفجار الزرقاء .. تفاصيل الجيش الاردني يصدر بيانا حول انفجار الزرقاء .. تفاصيل

المدينة نيوز :- اصدرت القوات المسلحة فجر الجمعة بيانا حول انفجار الررقاء تاليا نصه :

جي بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء , وفق القوات المسلحة الاردنية .
وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.
وتدعو القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة الا من المصادر الرسمية وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

رقم مرتفع.. الوباء يفتك بموظفي الأمم المتحدة في سوريا

رقم مرتفع.. الوباء يفتك بموظفي الأمم المتحدة في سوريا

باسيل: حزب الله يفكر بالخروج من سوريا.. ويطرح مبادرة "خلاص"

باسيل: حزب الله يفكر بالخروج من سوريا.. ويطرح مبادرة "خلاص"

أوروبا تكرر: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات وتغيير

أوروبا تكرر: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات وتغيير

شبكة عيون الإخبارية