الجيش الاردني يصدر بيانا حول انفجار الزرقاء .. تفاصيل

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المدينة نيوز :- اصدرت القوات المسلحة فجر الجمعة بيانا حول انفجار الررقاء تاليا نصه :

جي بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء , وفق القوات المسلحة الاردنية .

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

وتدعو القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة الا من المصادر الرسمية وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.