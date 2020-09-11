الجيش الاردني يصدر بيانا حول انفجار الزرقاء .. تفاصيل

المدينة نيوز :- اصدرت القوات المسلحة فجر الجمعة بيانا حول انفجار الررقاء تاليا نصه :
جي بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء , وفق القوات المسلحة الاردنية .
وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.
وتدعو القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة الا من المصادر الرسمية وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.