أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وصفته بـ"انتهاك أمريكي خطير".. بكين ترد على واشنطن بالمثل

Print
وصفته بـ"انتهاك أمريكي خطير".. بكين ترد على واشنطن بالمثل وصفته بـ"انتهاك أمريكي خطير".. بكين ترد على واشنطن بالمثل
تدهور في علاقات البلدين بمجالات عدة بينها "هونغ كونغ" و"كورونا"

وصفته بـ

قررت الصين، اليوم الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لديها في البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ؛ وذلك ردًا على تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الخارجية الصينية: هذه الإجراءات تندرج تحت مبدأ "المعاملة بالمثل" في العلاقات الدبلوماسية.

ولم تحدد بكين طبيعة هذه القيود، لكن واشنطن فرضت مؤخرًا على الهيئة الدبلوماسية الصينية قيودًا، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين.

وأصبح يتوجّب الآن على النشاطات الثقافية التي تضم أكثر من 50 شخصًا، والتي تنظمها البعثات الدبلوماسية الصينية خارج مبانيها الرسمية في الولايات المتحدة، أن تحصل على موافقة السلطات الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في بيان: التصرفات الأميركية انتهكت بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وأصدرت الصين مؤخرًا مذكرة دبلوماسية تفرض، باسم المعاملة بالمثل، قيودًا على نشاطات السفارات والقنصليات الأميركية في الصين، بما فيها القنصلية الأميركية في هونغ كونغ وموظفيها.

ويأتي هذا القرار على خلفية التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، المتنافسين في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي والمختلفين في العديد من المواضيع، من بينها هونغ كونغ وحقوق الإنسان والتقنيات وأزمة بشكل خاص.

وأضاف الناطق: نحض الولايات المتحدة على تصحيح خطئها على الفور وإزالة القيود غير المعقولة على نشاطات السفارة الصينية وموظفيها الموجودين في الولايات المتحدة، وأردف: سترد الصين بالمثل على الأفعال "المقبلة" للولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

شبكة عيون الإخبارية