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وفاة مواطن تجدد مأسي الأهالى على "الأفلاج-الأحمر".. 30 كم ظلام!

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وفاة مواطن تجدد مأسي الأهالى على "الأفلاج-الأحمر".. 30 كم ظلام! وفاة مواطن تجدد مأسي الأهالى على "الأفلاج-الأحمر".. 30 كم ظلام!
جِمال تهدد سالكي الطريق غير المزدوج.. وخطر نزيف الدماء يتواصل

وفاة مواطن تجدد مأسي الأهالى على

أعاد حادث مروري وقع ليلة أمس، بطريق الأحمر غرب محافظة الأفلاج وتسبب في وفاة مواطن، معاناة الأهالي مع ذلك الطريق الذي لا يزال يشهد العديد من الحوادث المميتة التي أزهقت الأرواح وأسالت الدماء.

وقال الأهالي: "تكمن خطورة طريق (الأفلاج- الأحمر) في عدم ازدواجيته وعدم إنارة نحو 30 كم منه، بالإضافة إلى عبور الجمال ذلك الطريق للرعي في الشعاب التي تقع بالقرب من الطريق"، مشيرين إلى أن الحل لإزالة الخطورة ومنع الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق "استكمال إنارته وكذلك ازدواجيته ومنع مربي الماشية من نصب حظائرهم بالقرب منه أو وضع سياج حديدي على امتداد الطريق لمنع عبور الماشية"، مبينين أن طريق الأحمر بمحافظة الأفلاج يرتاده الكثير من الأهالي والمقيمين يومياً وقاصدي بيت الله الحرام.

وكان حادث مروري قد وقع مساء أمس الخميس على طريق "الأفلاج – الأحمر" وتسبب في وفاة مواطن في العقد الخامس من عمره، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث ونقلت جثة المتوفى لمستشفى الأفلاج العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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