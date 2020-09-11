التعليم بالمملكة المتحدة الخيار الأمثل لعام 2020-2021.. وهنا الأسباب

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لا تضيع فرصة تجربة لا تنسى مع أعرق الجامعات على مستوى العالم

تلتزم المملكة المتحدة بدعم الطلاب الدوليين لمواصلة الاستفادة من تعليمها العالمي وجامعاتها المرموقة والمعروفة عالمياً، والتمتع بتجربة لا تُنسى للطلاب في المملكة المتحدة.

وتتميّز المملكة المتحدة بمجتمع شديد التسامح ومتعدد الثقافات، يتسم بتنوع ثري في الثقافات واللغات والأديان، حيث يساهم الطلاب الدوليون بصورة كبيرة في هذه البيئة المثرية، التي تجعل من المملكة المتحدة مكانًا رائعًا للدراسة.

وقالت السيدة إيلي كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية: المملكة المتحدة واحدة من أفضل الوجهات التعليمية للطلاب السعوديين، حيث بلغ عدد الطلاب السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة في السنوات العشر الماضية أكثر من 100 ألف طالب.

وأضافت: احتلت جامعات المملكة المتحدة مكانة قوية في التصنيف العالمي منذ نشأتها؛ حيث صُنّفت أربع جامعات بريطانية ضمن أفضل عشر جامعات في العالم لعام 2020؛ وفقًا لتصنيف كيو إس للجامعات العالمية؛ وقد صُنّفت سبع جامعات بريطانية ضمن أفضل خمسين جامعة وصُنفت 28 جامعة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم وفقًا للتصنيفات الجامعية لمؤسسة تايمز للتعليم العالي.

وأردفت: وقد كانت المملكة المتحدة أفضل خيار لبعض أهم العقول في التاريخ، حيث درس واحد من أصل أربعة من زعماء العالم في المملكة المتحدة، لذا إذا كنت تحلم بتحقيق أحلام كبيرة، فيمكنك التأكد من أن المملكة المتحدة هي المكان الصحيح لذلك.

وأشارت إلى أنه ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المملكة المتحدة، واستمرار الطلاب في المملكة العربية السعودية بالتساؤل حول تجربة التعليم لهذا العام؛ بات من الضروري عرض جميع الحقائق الأساسية المتعلقة بها.

وقالت "ماكلين": تواصل الجامعات البريطانية العالمية استقبال الطلاب، وسوف تظل أبوابها مفتوحة دائمًا للطلاب الدوليين، وتستعد الجامعات البريطانية لاستقبال الطلاب الجدد في خريف عام 2020، حيث تبدأ بعض برامج الدراسات العليا في أوائل عام 2021، وسيكون التدريس إما حضوريًا أو عبر تقنية التعليم عن بعد وأدواته لتعزيز تعليم الطلاب. في المملكة المتحدة.

وأضافت: إذا كنت تفكر في تقديم طلب للدراسة في المملكة المتحدة للعام الدراسي 2020-2021، فلا يزال هناك متسع من الوقت لتقديم طلب لدراسة بعض المقررات الدراسية.

وأردفت: يمكنك التسجيل في المقررات الجامعية المفتوحة حتى 20 أكتوبر من خلال نظام المفاضلة Clearingالمُصمّم خصيصًا لإيجاد مقاعد جامعية فارغة مناسبة للمتقدمين، ولا تزال العديد من برامج الدراسات العليا مفتوحة لتقديم الطلبات.

وقد أُعيد فتح مراكز طلب التأشيرات في المملكة العربية السعودية، وأكدت حكومة المملكة المتحدة أن الطلاب الدوليين الجدد الذين سيبدؤون دراساتهم في العام الدراسي 2020-2021 سيتمكنون من البدء في دراساتهم من خلال التعلم عن بُعد وسيظلون مؤهلين للحصول على تأشيرة طالب من الفئة الرابعة (Tier 4).

وقالت "ماكلين": إن جميع الطلاب الذين سيكملون المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى جامعات المملكة المتحدة سوف يكونون مؤهلين بحلول صيف عام 2021 من البقاء في المملكة المتحدة والعمل وفقًا لخبراتهم لمدة عامين بعد التخرج لطلاب المرحلة الجامعية والماجستير، وثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه.

وأضافت: المملكة المتحدة مكان آمن للدراسة، وسلامة الطلاب ورفاهيتهم من أولويات الجامعات البريطانية.

وأردفت بالقول: تهتم المملكة المتحدة كثيرًا بصحة الطلاب الدوليين وسلامتهم. تتوفر خدمات الصحة الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة للطلاب المحليين والدوليين، إلى جانب الدعم المُقدّم من جامعاتهم، وسيتمكن الطلاب السعوديون دائمًا من الحصول على العلاج الأساسي أو الطارئ دون أي تكلفة أوليّة.

واختتمت بالقول: لمزيد من التفاصيل حول التعليم في المملكة المتحدة، يرجى زيارة موقعنا على الرابط التالي: https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/starting-your-degree-2020