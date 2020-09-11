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حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

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42 حالة تعافٍ من الفيروس ترفع نسبة الشفاء إلى 94.2%

حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و16 حالة إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من في مدينة حائل.

وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.

وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.

حائل تشهد وفاة واحدة و16 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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