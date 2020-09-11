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جعجع يتهم "الثنائي الشيعي" وباسيل بـ"عرقلة" تشكيل حكومة لبنان

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جعجع يتهم "الثنائي الشيعي" وباسيل بـ"عرقلة" تشكيل حكومة لبنان جعجع يتهم "الثنائي الشيعي" وباسيل بـ"عرقلة" تشكيل حكومة لبنان

جي بي سي نيوز :- اتهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأربعاء، كلا من "حزب الله" و"حركة أمل"، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بـ"عرقلة" تشكيل حكومة جديدة.

وقال جعجع في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "معيب جدًا ما يحدث على مستوى تشكيل ، رغم 200 شهيد في بيروت، و6 آلاف جريح، و10 آلاف وحدة سكنية مدمرة جزئياً أو كلياً، ومئات آلاف المواطنين من دون مأوى، وأزمة مالية اقتصادية خانقة دخلنا في شهرها الحادي عشر الآن".

وأضاف: "رغم كل ذلك عود على بدء، الثنائي الشيعي (في إشارة لحزب الله، وحركة أمل) لا يوافق، وجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرًّا".

وتابع جعجع: "طالما أن هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور، لا أمل يرجى".

واستدرك بالقول: "إلا أنه يسجل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ".

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف ما يزيد عن 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في أكتوبر/تشرين أول 2019.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 31 أغسطس، السفير مصطفى أديب لتشكيل حكومة خلفاً لحكومة دياب.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الاناضول

جي بي سي نيوز

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