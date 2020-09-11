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"تحريات كعكية مكة" تُطيح بعصابة مكونة من 11 مقيمًا

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باكستانيون اعتادوا سرقوا الكيابل خارج النطاق العمراني

كشف "سناب وزارة الداخلية"، عن تمكّن شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط عصابة تضم 11 مقيمًا، ارتكبوا جرائم سرقة الكيابل الكهربائية خارج النطاق العمراني.

وقالت مصادر لـ"سبق": العمالة المضبوطة جميعها من الجنسية الباكستانية، وتَمَثل أسلوبها الإجرامي في السطو على مستودعات الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء والواقعة خارج النطاق العمراني.

وأضافت المصادر: بعد مراقبة الموقع يقومون بالسطو على المستودع، ويستخدمون الضرب والطعن بالسلاح الأبيض للعمال الموجودين في المستودع وسحب جوالاتهم وربطهم وتكميم أفواههم وحجزهم داخل إحدى الغرف، ويقومون بسرقة الكيابل والنحاسات والفرار من الموقع.

وأردفت: طالت الجرائم مجموعة من المواقع على طريق الخواجات والتنعيم بالعاصمة المقدسة ورابغ وجدة، وتجاوز حجم المسروقات آلاف الكيلوات من الكيابل والأسلاك والنحاس تتجاوز قيمتها مليوني ريال.

وقد استطاع رجال التحريات والبحث بمركز شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، تتبع خيوط الجرائم، وتحديد مواقع المطلوبين، ثم انتقلت فرقة من تحريات وبحث الكعكية إلى أحد أحياء جدة، وأطاحت بـ11 شخصًا منهم، وعثرت بحوزتهم على بعض المسروقات والمبالغ المالية.

وأحيل الموقوفون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم ومعرفة تفاصيل أوسع.

وكان "سناب وزارة الداخلية" قد نشر صورًا للمسروقات والأشخاص المضبوطين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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