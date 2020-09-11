أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مفوضية اللاجئين تؤكد اصابة لاجئ سوري وموظفين اردنيين بفيروس الكورونا

Print
مفوضية اللاجئين تؤكد اصابة لاجئ سوري وموظفين اردنيين بفيروس الكورونا مفوضية اللاجئين تؤكد اصابة لاجئ سوري وموظفين اردنيين بفيروس الكورونا

جى بي سي نيوز :- أكدت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إصابة لاجئ في مخيم الزعتري بفيروس كورونا، اضافة إلى موظفين أردنيين اثنين كانا يعملان في المخيم.
وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم الخميس انها تواصل العمل بشكل وثيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الصحة حسب البروتوكول المعمول به ، حيث تم نقل اللاجئ إلى منطقة عزل البحر الميت ، مشيرة الى انها تتابع اوضاع المخالطين وتراقب الوضع عن كثب.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

رقم مرتفع.. الوباء يفتك بموظفي الأمم المتحدة في سوريا

رقم مرتفع.. الوباء يفتك بموظفي الأمم المتحدة في سوريا

باسيل: حزب الله يفكر بالخروج من سوريا.. ويطرح مبادرة "خلاص"

باسيل: حزب الله يفكر بالخروج من سوريا.. ويطرح مبادرة "خلاص"

أوروبا تكرر: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات وتغيير

أوروبا تكرر: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات وتغيير

شبكة عيون الإخبارية