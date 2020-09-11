أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

Print
بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات في الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1,893 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 328 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 37 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 234 فردًا، وعيادة الولادة 21 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,056 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 563 فردًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,458 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2,949 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 مستفيدًا، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 20 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,153 شخصًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية