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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
مصحوبة برياح نشطة تشمل المدينة المنوّرة وتبوك

طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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