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وفاة و 60 إصابة بكورونا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

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وفاة و 60 إصابة بكورونا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وفاة و 60 إصابة بكورونا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الاونروا) في الأردن عن تسجيل أول حالة وفاة بين لاجئي فلسطين لمعلمة من مدرسة إناث مخيم عمان الجديد الإعدادية الثانية، وإصابة 60 شخصاً من لاجئي فلسطين بفيروس كورونا بمخيمات اللجوء منذ بداية الموجة الثانية.
وقال مدير عمليات الاونروا محمد آدار في بيان صحفي اليوم الخميس، ان "الأونروا" تتواصل مع وزارة الصحة ومع الجهات المعنية وبشكل مستمر وتتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق تواجد لاجئي فلسطين وتتبع البروتوكول الصحي المفروض من قبل في حال تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا . وأشار آدار إلى انه تم إغلاق 14 مدرسة تابعة للاونروا في الأردن لمدة 14 يوما بسبب تسجيل حالات كورونا وتحويل ما يقارب 12000 طالب وطالبة للدراسة عن بعد. وتتوزع مدارس الاونروا.. اربع مدارس بمنطقة الأشرفية بسبب الإغلاق الكامل لزيادة اعداد الاصابات وهي مدارس إناث الأشرفية الإعدادية الأولى والثانية وذكور الأشرفية الإعدادية الأولى والثانية وإناث مخيم عمان الجديد الأولى وإناث مخيم عمان الجديد الثانية وإناث الطيبة الإعدادية الأولى وذكور التاج الإعدادية وذكور النزهة الإعدادية وإناث الكرامة وذكور جرش الإعدادية الأولى وذكور جرش الإعدادية الثانية وذكور الأمير حسن . وبحسب بيان الاونروا فقد تم إعادة فتح 8 مدارس تابعة للوكالة اغلقت سابقا في مخيمي مأدبا والطالبية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو الإرتفاع الشديد بدرجات الحرارة . وبحسب البيان فقد عملت وكالة الاونروا ومنذ بداية جائحة كورونا على تعديل أسلوب تقديمها للخدمات المختلفة من إيصال أدوية الأمراض المزمنة لمنازل اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل التعليم عن بعد عن طريق المنصات المختلفة واطلاق الأرقام الساخنة المسؤولة عن الرد على مختلف الأسئلة والإستفسارات من قبل اللاجئين، وغيرها من الخدمات الطارئة لضمان استمرارية تقديم الخدمات .

جي بي سي نيوز

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