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في .. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

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في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020 في .. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020
يتوقع أن يتجاوز سوق السيارات بالمملكة 28 مليار دولار في 2024

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

بلغت مبيعات السيارات في المملكة العربية في النصف الأول من العام الحالي 247 ألفاً و799 سيارة، بزيادة 6.9٪ عن عام 2019 من ذات الفترة، في حين انخفض سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 23.3٪، وكانت السعودية ومصر البلدين الإيجابيين الوحيدين.

ووفقاً لتقارير شركات الأبحاث والتسويق العالمية، يتوقع أن يتجاوز سوق سيارات الركاب في المملكة 28 مليار دولار في عام 2024 لعدة أسباب منها: تطور البنية التحتية، ورفع الحظر عن قيادة المرأة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السوق السعودي في 2018 أكثر من 11 مليار دولار.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2019 بيعت في السعودية 528 ألفاً و883 سيارة ركاب، مقارنة بعام 2018 الذي شهد بيع 403 آلاف و857 سيارة، في حين بيعت في عام 2015 بالسوق السعودي 100 ألف و830 سيارة.

وتُعدّ المملكة أكبر سوق لمبيعات السيارات وقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط، وتمثل ما يقدر بنحو 40% من جميع المركبات المباعة في المنطقة، حيث استوردت في عام 2016 ما يقرب من مليون مركبة، تشمل سيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات الخفيفة.مبيعات السيارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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