أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
ارتفع إجمالي المصابين إلى 100557 من بينهم 81597 متعافياً

مصر تسجل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 908 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

شبكة عيون الإخبارية