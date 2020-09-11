أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية

Print
أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية

أمير الباحة مهنئًا العين بالصعود لدوري المحترفين: إنجازكم أفرحنا وننتظر البقية

هنأ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ، مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين, بمناسبة صعود الفريق الكروي الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد أمير الباحة بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري المحترفين، حاثًا على الاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم مستويات مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره.

وثمّن أمير الباحة الإنجاز الذي حققه نادي العين بتأهله التاريخي بعد مجهود موسم طويل وشاق، مثّل فيها المنطقة خير تمثيل، مشيرًا إلى أن صعود نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار منطقة الباحة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف الأمير الدكتور حسام أن إنجاز العين أفرح الكثير من الرياضيين ومحبي النادي، متمنيًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزًا لهم في الموسم المقبل، مباركًا كل خطوة إيجابية وكل إنجاز يسجل باسم منطقة الباحة.أمير الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 14/9/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 14/9/2020

جمهور التالتة -لقاء هام مع وزير الشباب والرياضة وحديث عن أستعدادات مصر لأستضافة كأس العالم مصر 2021

جمهور التالتة -لقاء هام مع وزير الشباب والرياضة وحديث عن أستعدادات مصر لأستضافة كأس العالم مصر 2021

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 13-9-2020

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 13-9-2020

دراسة: ممارسة الرياضة لدقيقتين تعزز القدرات العقلية وتحسن وظائف التعلم

دراسة: ممارسة الرياضة لدقيقتين تعزز القدرات العقلية وتحسن وظائف التعلم

شبكة عيون الإخبارية