فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة

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4137 إسبانيًا أصيب بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية، 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة فيها 353944 إصابةً.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.فيروس كورونا الجديد