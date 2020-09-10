إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

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أعلى حصيلة إصابات يومية في اليونان بـ372 حالة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.فيروس كورونا الجديد