أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

Print
إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات
أعلى حصيلة إصابات يومية في اليونان بـ372 حالة

إيطاليا تسجل 1597 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، ألفًا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتوفي عشرة أشخاص من جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفاً و587 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 283 ألفاً و180 إصابةً.

سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس فيها.

وقال السلطات الصحية في اليونان: ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452، في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

شبكة عيون الإخبارية