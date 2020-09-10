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وادي الفرع.. الأمطار تسيل الأودية والشعاب.. و"المدني" يحذر

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الأجواء الممطرة دفعت الأهالي للخروج والتنزه

وادي الفرع.. الأمطار تسيل الأودية والشعاب.. و

شهدت محافظة وادي الفرع، مساء اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

شملت الأمطار الكثير من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودفعت الأهالي للخروج والتنزه في الأجواء الممطرة فيما لا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في تلك الحالات.

وادي الفرع.. الأمطار تسيل الأودية والشعاب.. و

وادي الفرع.. الأمطار تسيل الأودية والشعاب.. و

وادي الفرع.. الأمطار تسيل الأودية والشعاب.. و

سيول أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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