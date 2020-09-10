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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا"

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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا" الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ "كورونا"
البرنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل لقاحات لـ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم (الخميس) إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

ولفت "جوتيريس" في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج، إلى أن هناك حاجة الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لنقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف أنه دون ضخ 15 مليارًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليًا.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه "جوتيريس" بأنه تمويل أولي زهيد لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة بالمائة مما تحتاج إليه للبرنامج، الذي يسمى اختصارًا "آكت" في إشارة إلى الأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من "كوفيد-19". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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