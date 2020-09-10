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شخصيات عامة أردنية لم تسلم من سرقة حسابات "واتس آب"

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شخصيات عامة أردنية لم تسلم من سرقة حسابات "واتس آب" شخصيات عامة أردنية لم تسلم من سرقة حسابات "واتس آب"

جى بي سي نيوز : - انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من حالات سرقة حسابات (واتس آب)، لغايات استخدامها في قضايا انتحال الشخصية والاحتيال والتسول الإلكتروني وغيرها، وذلك بحسب بيان لوحدة الجرائم الإلكترونية الأربعاء.

شخصيات عامة لم تسلم من حالات سرقة حسابات (واتس آب)، حيث أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق محمد طالب عبيدات تعرض حسابه للسرقة من خلال رسالة نصية وردته من رقم خارجي، تحتوي على رمز لتفعيل حساب (واتس آب) على شكل رابط، وما أن قام بالضغط على الرابط حتى تم تهكير الحساب.

وأوضح عبيدات أن وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنت من استعادة الحساب من خلال مخاطبة شركة (واتس آب)، إضافة إلى قيام العديد من الأشخاص بتقديم إبلاغ عن "تهكير" حسابه ، وفق هلا اخبار . 

من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني  : إن حسابه على (واتس آب) تعرض للسرقة أيضا ولم تتم استعادته بعد، منوها بأن استعادته ستسغرق قرابة أسبوع.

كما أكد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق رمضان الرواشدة لـ"هلا أخبار"، تعرض حسابه على (واتس آب) للسرقة، مبينا تقدمه بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية بانتظار استرجاعه.

يشار إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية نوهت بضرورة تأمين حساب (واتس آب) من خلال المصادقة الثنائية وربطه برقم رمزي وبريد إلكتروني فعال، وتجنب الدخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة والمحافظة على بيانات الخصوصية من كلمات مرور ورموز توثيق وعدم التفاعل مع الحسابات والروابط الغريبة.

 

جي بي سي نيوز

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