الوحدة الإماراتي: لن نستطيع المشاركة في دوري أبطال آسيا

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بعد تأكيد إيجابية فحص فيروس كورونا

أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا (الغرب)، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أعلن اليوم الخميس بوجود إصابة ضمن طاقم فريق الوحدة ووضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً : "مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبو ظبي للصحة العامة، يطبّق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد الاشتباه بإصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن طاقم نادي الوحدة، حيث وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا مع إجراء الفحوص اللازمة وفق البروتوكول المعتمد".

وتابع "وبناءً على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له من السفر والمشاركة في دوري أبطال آسيا لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت مباريات البطولة".

يُذكر أن الوحدة يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا فرق الاستقلال الإيراني والأهلي السعودي والشرطة العراقي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي؛ صاحب الصدارة.

وكان من المقرر أن يلاقي الفريق الإماراتي، استقلال طهران الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.فيروس كورونا الجديد