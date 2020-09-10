أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط

Print
زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط
خام برنت انخفض إلى 40.54 دولارًا للبرميل

زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط

تراجعت النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، وهو ما أكد فحوى تقرير سابق للقطاع.

وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 40.54 دولارًا للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 37.83 دولارًا، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل الأسبوع الماضي.

من ناحيته ذكر رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن آندرو ليبو، أن السوق فوجئت نوعًا ما بالزيادة في ضوء أن جزءًا كبيراً من إنتاج خليج المكسيك لم يرجع، لكن ذلك توارى جراء مكابدة المصافي، ومصاعب في العودة بعد الإعصار لورا.

وأضاف أن تراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير أثار خيبة الأمل أيضًا.أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محمد صلاح والنني ومخالفات البناء يتصدرون تويتر وعزمي مجاهد وأسعار الذهب بمؤشرات جوجل

محمد صلاح والنني ومخالفات البناء يتصدرون تويتر وعزمي مجاهد وأسعار الذهب بمؤشرات جوجل

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 13/9/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 13/9/2020

حتى 70%.. تخفيضات على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ 24 محافظة.. اعرف أين ستذهب مبالغ المخالفات

حتى 70%.. تخفيضات على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ 24 محافظة.. اعرف أين ستذهب مبالغ المخالفات

قرارات جديدة وتخفيض كبير في أسعار التصالح بمخالفات البناء

قرارات جديدة وتخفيض كبير في أسعار التصالح بمخالفات البناء

شبكة عيون الإخبارية