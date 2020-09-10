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وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي

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بعد تغلبه على الشباب

وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي

هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقه لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. وبالتوفيق للجميع في المنافسات القادمة".


وكان "الفيصل" قد توج الهلال مساء أمس بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه في المباراة الأخيرة على نظيره الشباب 2-1.

وزير الرياضة يهنئ الهلال بلقب الدوري الاستثنائي

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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