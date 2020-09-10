أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات

Print
تطلقها أمانة المحافظة بالتعاون مع الفنانة العالمية "شاليمار"

في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات

تطلق أمانة محافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن".

وتقوم المبادرة على الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة في اليوم الوطني.

وتهدف التجربة التي ستنطلق إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وستشمل المبادرة، في مرحلتها الثانية، مدنًا أخرى في المملكة، ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، رائدة فن "الموفينج آرت"، شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على دعم هذه المبادرة، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي سيتم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها.

وأشارت إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبّرت "شاليمار" عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي.

وقالت: أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية تزين عروس البحر الأحمر.

وأوضحت أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.

أمانة محافظة جدة شعار رسم وطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

شبكة عيون الإخبارية