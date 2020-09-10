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القوات المسلحة تصدر بيانًا تعليقًا على واقعة "قطار المنصورة"

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القوات المسلحة تصدر بيانًا تعليقًا على واقعة "قطار المنصورة" القوات المسلحة تصدر بيانًا تعليقًا على واقعة "قطار المنصورة"

مصراوي Masrawy

03:30 م الخميس 10 سبتمبر 2020

كتب- محمد سامي:

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب العظيم.

وقالت القوات المسلحة: نقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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