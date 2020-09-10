مستفيدو "سكني" يواصلون بناء أراضيهم بـ"واحة الجليل" في الطائف

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الحجز اكتمل خلال أيام بسبب الموقع المُميز للمخطط والبنية التحتية

يشهد مخطط "واحة الجليل" السكني الواقع بمحافظة الطائف، استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، وهو ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مُخطط "وادي الجليل" داخل مشروع "الطائف الجديد" باتجاه الشمال الشرقي لمدينة الطائف الحالية على مساحة تبلغ حوالي 12 مليون متر مربع، ويُوفّر 6670 أرضاً سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض.

ويتميز المخطط بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جامعة الطائف، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ومطار الطائف الدولي، ويُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة؛ نظرًا لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وأتاح برنامج "سكني" من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة "سكني".

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.سكني وزارة الإسكان