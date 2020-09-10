"السديس" يدشّن مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

ضمن خطة الرئاسة لشؤون الحرمين 2024

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية، تفيعلاً مع خطة الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية للرئاسة 2024 وضمن مبادراتها لمشروع "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وتشهد الرئاسة العامة في الوقت الحالي تفعيلاً متكاملاً للتحول الإلكتروني رئاسة (بلا ورق)، وقد أسهم هذا التحول خلال جائحة كورونا في تسيير الأعمال (عن بعد) بكل سلاسة، وضمان عدم تعطل التعاملات الداخلية والخارجية.

ووجه الرئيس العام وكالة الترجمة والشؤون التقنية لمزيد من التطوير التقني وتطويع التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر.

يُذكر أن كل التعاملات بين الرئاسة والجهات الرسمية في الدولة ستتم بشكل إلكتروني، وقد حققت الرئاسة تميزاً في مؤشر النضج الإلكتروني، جعلها ضمن مصاف الأجهزة الحكومية في هذا المجال.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس