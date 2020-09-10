أخبار عاجلة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور -
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريد السلاح إلى ليبيا

Print
الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريد السلاح إلى ليبيا الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريد السلاح إلى ليبيا
أكدت أن الحظر غير فعال بسبب انتهاكات الدول الداعمة للصراع

الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريد السلاح إلى ليبيا

أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، أن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائياً؛ بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك.


وقال التقرير: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.

وسلط التقرير الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.

وكشف أن تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا؛ لدعم ما يسمي بحكومة الوفاق في طرابلس.منظمة الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين

الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

شبكة عيون الإخبارية