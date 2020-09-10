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إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا"

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إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا" إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم "2020" بسبب "كورونا"
نهائي النسخة الحالية من مباراة واحدة.. بشكل استثنائي

إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.
واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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