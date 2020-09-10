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نائب "التعليم": تأثير كبير لرسائل ومتابعة المدرسة عن بُعد في تحصيل الطلاب

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أشاد بالتفاعل والتجاوب مؤكدًا دور الأسر والآباء الذي يجب أن يكون مساندًا

نائب

أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن التعليم في المملكة يجد الدعم والرعاية الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من قِبَل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد، وتحقيق الهدف المطلوب، وهو بدء العام الدراسي الجديد في موعده.

وأشاد "العاصمي" بتفاعل وتجاوب المجتمع التعليمي؛ مؤكدًا دوره الهام في نجاح العملية التعليمية، إضافة إلى دور الأسر وأولياء الأمور الذي يجب أن يكون مساندًا قويًّا في متابعة تحصيل الأبناء وتعليمهم في ظل ظروف هذه الجائحة؛ مبينًا أن رسائل ومتابعة المدرسة للعملية التعليمية عن بُعد، تعطي أثرًا كبيرًا في زيادة كفاءة الأداء وتحصيل الطلاب.

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قد تَفَقّد أمس سير العملية التعليمية عن بُعد في متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض، يرافقه مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

واطلع "العاصمي" على سير العمل الميداني، وما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب وأولياء أمورهم في منصة "مدرستي"؛ بما يحقق استقرار سير العملية التعليمية عن بُعد، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المهام والواجبات التي تقدّمها المدرسة لمتابعة المعلمين والمحافظة على الدوام الرسمي، وأيضًا الدخول على منصة "مدرستي" وتحضير ومشاركة الطلاب، ومتابعة الذين لم يتمكنوا من الدخول على المنصة، إضافة إلى حل التحديات التي تواجه الطلاب في اليوم الدراسي.

نائب

نائب

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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