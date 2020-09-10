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"مدني نجران" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد محذرًا: لا تقربوا بطون الأودية

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"مدني نجران" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد محذرًا: لا تقربوا بطون الأودية "مدني نجران" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد محذرًا: لا تقربوا بطون الأودية
أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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