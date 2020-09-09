"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية.. ويهيب باتباع إرشادات السلامة

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"الغامدي" أكد أهمية البقاء في الأماكن الآمنة ومراقبة الأطفال

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي بمشيئة الله إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين ، مع تدني مدى الرؤية والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.مدني جازان الدفاع المدني