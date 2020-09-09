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فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

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بعد أطول دوري في تاريخ الرياضة.. ضم اللقب الـ16 لكأس آسيا.. وكسر الأرقام

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

ظفر الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) مساء اليوم الأربعاء، واختتم المنافسات بانتصاره على الشباب 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في جولة الختام الـ(30) من عمر أطول دوري في تاريخ الرياضة (سنه و3 أسابيع).

وانتهى اللقاء بانتصار الهلال 2/ 1، وبلغ النقطة الـ72 (رقم قياسي)، وهو لم يسبق لتحقيقه أي فريق.

الشوط الأول حضر فيه الهلال بهدف الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ20.

مع مطلع الشوط الثاني عدل "خوانكا" النتيجة للشباب عند الدقيقة الـ46 برأسية رائعة على يمين حارس الهلال عبد الله المعيوف، لكن هداف الهلال "قوميز" عاد وسجل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ69 بعد عرضية مثالية من البيروفي "كاريو".

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

فخامة زعيم.. الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الاستثنائي)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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