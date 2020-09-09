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بحضور "النصر".. رئيس اتحاد "القدم" يستقبل المشاركين في برنامج (أي-جول)

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يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب

بحضور

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في مقر الاتحاد بالرياض، كلاً من ماجد خليفة (17 عاماً)، ولينا أيمن (17 عاماً)، بعد ختام مشاركتهما في برنامج "أي-جول" التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي.

وتم خلال الاستقبال، تسليمهما شهادة المشاركة في البرنامج وقميص السعودي تقديراً لمشاركتهما الفاعلة والتمثيل الوطني المتميز.

وأشاد "المسحل" بما قدماه خلال البرنامج وتمثيلهما الوطن بصورة مشرفة كسفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب.

يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رشّحت ماجد خليفة ولينا أيمن للمشاركة في برنامج "أي-جول" والذي يهدف إلى إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.

بحضور

بحضور

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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