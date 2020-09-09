أخبار عاجلة

كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
سينما بديلة Cinema Badila - Interview with filmmaker Ayoub Layoussifi - Tikitat-a-Soulima -
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي -
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار -
من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار -
لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين الجامعة العربية: ندين ونرفض كل التدخلات الإيرانية والتركية

Print
أمين الجامعة العربية: ندين ونرفض كل التدخلات الإيرانية والتركية أمين الجامعة العربية: ندين ونرفض كل التدخلات الإيرانية والتركية
وزير خارجية يحذر من التهديدات المستجدة على الأمن القومي العربي

أمين الجامعة العربية: ندين ونرفض كل التدخلات الإيرانية والتركية

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأربعاء، بتصاعد تدخل إيران وتركيا في شؤون الدول العربية، مؤكداً رفضه لممارسات البلدين.

وجاءت إدانة "أبوالغيط" لممارسات أنقرة وطهران، خلال اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فقد اجتمعت اللجنة في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد "شكري" على الحاجة إلى انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.

وأشارت الخارجية المصرية إلى تورط تركيا في تسهيل مرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا، ودفع آلاف المقاتلين إلى ليبيا، فضلاً عن أطماع أنقرة في موارد شعوب عربية في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.

وفي الشأن الفلسطيني، قال "أبوالغيط" إن الجامعة العربية رفضت خطة الضم الإسرائيلية، وأكد "على الحق السيادي لكل دولة في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها مناسبة وهو حق لا جدال فيه".الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
احتفاء في مصر بـ"سيدة القطار" لدفعها ثمن التذكرة لمجند تعرض للإهانة

احتفاء في مصر بـ"سيدة القطار" لدفعها ثمن التذكرة لمجند تعرض للإهانة

ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز

ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز

المتحف المصرى بالتحرير يهدى متحف الأقصر توابيت

المتحف المصرى بالتحرير يهدى متحف الأقصر توابيت

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

شبكة عيون الإخبارية