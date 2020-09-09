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على صلة بحزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

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على صلة بحزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين على صلة بحزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لارتباطهما بحزب الله.

وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من .

وتعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها.

وأوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم واشنطن للشعب اللبناني، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة، إن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءا استخدام مناصبهم لتقديم دعم مادي لميليشيات حزب الله.

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جي بي سي نيوز

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