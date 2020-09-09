أخبار عاجلة

كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
سينما بديلة Cinema Badila - Interview with filmmaker Ayoub Layoussifi - Tikitat-a-Soulima -
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي -
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار -
من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار -
لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حاكم مصرف لبنان: لن أستقيل وسنخرج من الأزمة

Print
حاكم مصرف لبنان: لن أستقيل وسنخرج من الأزمة حاكم مصرف لبنان: لن أستقيل وسنخرج من الأزمة

جي بي سي نيوز :- بعد الشائعات والتقارير المتعددة التي أشارت إلى إقالته أو استقالته، أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، الثلاثاء أنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من الشائعات حول استقالته وسط أزمة مالية عميقة في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".

كما قال إن مصرف لبنان المركزي: "لم يسبب العجز في ، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية"، نافيا صحة تلك "الشائعات المنتشرة عن استقالتي كل يوم". وأضاف أن المصرف خلال السنوات الـ 27 التي قضاها في منصبه، أبقى "هذا البلد واقفا على قدميه بينما يخوض الحروب (مرورا) بالاغتيالات والصراع الأهلي".

إلى ذلك، شدد على أن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول فبراير شباط.

انتقادات شديدة
أتى ذلك، في حين يواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول.

كما يتعرض أرفع مسؤول مالي في البلاد، مع بقية النخبة الحاكمة لاتهامات من كثير من اللبنانيين بدفع البلاد إلى فوضى الاقتصاد. وقد تفاقم هذا الوضع بعد انفجار ضخم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب والذي أدى لتدمير جزء من المدينة.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"

الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"

تسريح الموظفين وضريبة تسجيل العقارات.. الحكومة تنفي 12 شائعة

تسريح الموظفين وضريبة تسجيل العقارات.. الحكومة تنفي 12 شائعة

شرح مبسط لقرارت الحكومة في ملف التصالح على مخالفات البناء وإجابة علي أسئلة الشارع

شرح مبسط لقرارت الحكومة في ملف التصالح على مخالفات البناء وإجابة علي أسئلة الشارع

الحكومة اليمنية: تصعيد المتمردين الحوثيين ينسف ما تبقى من فرص السلام

الحكومة اليمنية: تصعيد المتمردين الحوثيين ينسف ما تبقى من فرص السلام

شبكة عيون الإخبارية