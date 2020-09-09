ضبط عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 5 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها قطع غيار.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (تاكسي أجرة)، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسي– عاطلان – سائق "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة واعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار"، كما أرشد المتهمين عن (صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط (3) سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.