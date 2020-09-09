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وزير التعليم العالي يعلن إنطلاق تنسيق التحويلات بالجامعات لتقليل الاغتراب غدا
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%"
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
الشك يدخل في أفكار عبد الرحمن ضد طارق
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:24 صباحاً
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 11/9/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - لقاء خاص مع الكابتن "عبد اللطيف الدوماني" بضيافة سيف زاهر
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - إجابات "عبد اللطيف الدوماني" الصريحة والنارية في فقرة 11 سؤال ولعيب
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - فقرة صح ولا غلط مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - الدوماني: الأهلي عمل شوط ثاني رائع أمام الإسماعيلي وإصابات الزمالك مؤثرة
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية وإجابات نارية من الدوماني
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 صباحاً
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DMC
مساء dmc - مساء dmc يناقش إجراءات محافظة الشرقية للتصدي لمخالفات البناء .. مع محافظ الشرقية
DMC
DMC
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:46 صباحاً
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