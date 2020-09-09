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سوريا.. قصف إسرائيلي يطال مطار التيفور العسكري

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سوريا.. قصف إسرائيلي يطال مطار التيفور العسكري سوريا.. قصف إسرائيلي يطال مطار التيفور العسكري

جي بي سي نيوز :- ذكر مصدر عسكري سوري أن مطار التيفور العسكري تعرض لرشقة صواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة سانا عن المصدر أنه وفي الساعة العاشرة والثلث تقريبا من مساء اليوم "أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور" وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها "وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان المطار العسكري تعرض لاستهداف مماثل منتصف شهر يناير من العام الجاري.

وكانت الوكالة أعلنت قبل يومين أن الدفاعات السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء دمشق، وأن موقعا عسكريا تعرض لاعتداء.

المصدر: سانا

جي بي سي نيوز

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