النيابة تتحفظ على المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بالإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسماعيلية - مصراوي:

باشرت نيابة ثان الإسماعيلية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، وقررت التحفظ على المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء رشاد غمراوي مدير المباحث إخطارًا من مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بتحفظ أهالي المنطقة على 4 شباب اليوم الثلاثاء، واتهموهم بالاتجار بالأعضاء البشرية، كانوا يقيموا داخل شقة مستأجرة بالمنطقة.

انتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان البلاغ وجرى التحفظ على المتهمين، وعثر بحوزتهم على تحاليل طبية وإيصالات أمانة موقعة من المتهمين وأوراق تتعلق بإجراء عمليات جراحية.

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة أنهم تعرفوا على أحد الأشخاص من خلال موقع فيسبوك، وعرض عليهم مبلغ من المال مقابل بيع كل منهم احدى كليتيه، وعلى ذلك الاتفاق حضروا للإسماعيلية، لمتابعة الصفقة.

وذكر المتهمين، أن شاب يدعى كرولس، يتولى التواصل مع الشباب وعرض الأمر عليهم وجلبهم من المحافظات مختلفة وتوفير الإقامة لهم داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة قسم ثان لبيع أعضائهم البشرية خاصة الكلى، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه.

وأفادوا أن المتهم المشار إليه أحضر أخرين، للإقامة داخل الشقة لكنهم هربوا عند دخول الأهالي، وكان يوفر لهم الطعام والشراب لتجهيزهم لإجراء عملية البيع.​